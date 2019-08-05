В Германии отреагировали на заявление российского МИД о вмешательстве

В МИД ФРГ отреагировали на заявления российского дипведомства о немецком вмешательстве во внутрироссийские дела. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам официального представителя немецкого ведомства Марии Адебар, позиция немецкого МИДа была доведены до России.

При этом она отметила, что публичные заявления МИД и правительства ФРГ также приняты к сведению.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва направит официальные обращения к Германии и США из-за публикаций о несогласованной акции.