МИД: Россия не планирует менять военную доктрину после выхода из ДРСМД
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Россия не намерена пересматривать свою военную доктрину после развала ДРСМД, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Об этом сообщает РИА «Новости».
Министр считает, что формулировки российской военной доктрины фундаментальны и ориентированы на перспективу.
По его словам, документ не должен меняться в зависимости от тех или иных обстоятельств.
Ранее Рябков рассказал, что будет предпринимать Россия в случае новых угроз со стороны США.