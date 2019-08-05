МИД: Россия не планирует менять военную доктрину после выхода из ДРСМД

Россия не намерена пересматривать свою военную доктрину после развала ДРСМД, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Об этом сообщает РИА «Новости».

Министр считает, что формулировки российской военной доктрины фундаментальны и ориентированы на перспективу.

По его словам, документ не должен меняться в зависимости от тех или иных обстоятельств.

Ранее Рябков рассказал, что будет предпринимать Россия в случае новых угроз со стороны США.