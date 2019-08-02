МИД насчитал 72 санкции США с 2011 года

Российский МИД насчитал 72 санкции, которые США вводили против России с 2011 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

При этом в МИДе отметили, что стремление Соединенных Штатов заставить российское государство изменить политику и отказаться от своих интересов в угоду желанию США сохранить мировое господство провалилось.

Также в ведомстве подчеркнули, что новые антироссийские санкции, которые США ввели 2 августа, стали 72-ми за последние 8 лет.

Там пояснили, что такое количество санкций демонстрирует лишь неудачу попыток американских властей оказать давление на Россию.

Ранее Трамп подписал указ о введении санкций против России по делу Скрипалей.