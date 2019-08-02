Лукашенко распорядился ускорить программу по интеграции с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился ускорить программу по углублению межгосударственной интеграции с Россией. Об этом сообщает «Белта».

Кроме того, в ходе совещания с правительством Лукашенко тщательно проинформировал министров о состоявшихся переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

«Все первоначальные сроки, которые были установлены, должны выдерживаться. Буквально прямо сейчас правительство начинает отработку со своими коллегами всех пока еще не согласованных вопросов по углубленной интеграции с Российской Федерацией», — заявил премьер страны Сергей Румас.

Как сообщил Румас, Москва и Минск должны согласовать ряд вопросов по совместной программе действий, после чего начнется разработка дорожных карт по секторам. К ноябрю 2019 года планируется представление дорожных карт главам обоих государств.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко на 75-летие победы в Великой Отечественной войне.