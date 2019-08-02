Китай выступил против выхода США из ДРСМД

В МИДе Китая выступили против выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщает РИА «Новости».

«Китай выступает против выхода США из ДРСМД и сожалеет об этом решении», - заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

По мнению дипломата, данное решение подрывает стратегический баланс в мире. Она также призвала Соединенные Штаты придерживаться своих обязательств.

Согласно имеющейся информации, действие ДРСМД прекращается 2 августа.

Ранее Трамп заявил, что США продолжат вводить пошлины на китайский импорт.