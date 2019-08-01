Эксперт о предложении Трампа помочь России с пожарами: это нормальная реакция

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов прокомментировал предложение президента США Дональда Трампа помочь России с тушением пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке, которое тот накануне высказал в беседе с Владимиром Путиным.

«Не удивительно, что подобные предложения звучат, это нормально. Я сегодня слышал много очень язвительных комментариев по этому поводу, с какими-то предположениями подтекстов, какой-то фиги в кармане, извините за такое выражение.

Мы вообще в последнее время сильно отвыкли от человеческих реакций на таком высоком межгосударственном уровне. Но вообще это нормальная, так сказать, практика.

Напомню, что еще в 2001 году, 18 лет назад, когда на США напал международный терроризм, и это было новеллой, и все были растеряны, между прочим.

Тогда именно президент Путин позвонил американскому президенту и предложил помощь в той борьбе с международным терроризмом, в расследованиях трагедии 2001 года.

Ну и почему же сегодня мы отказываем американскому президенту Трампу в чисто человеческой реакции на такую беду? Удивительно.

Это нормальная реакция, и я не к тому, что там что-то принципиально меняется в наших отношениях, но то, что в этих отношениях остается место просто здоровой человеческой реакции на трагедию, на беду, то это нормально. Это нормально», — рассказал Мартынов.