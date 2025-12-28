Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
 (обновлено )
Новости политики

«Фронт движется на нас». В ВСУ объяснили, почему не забирают тела

Командующий Пивненко: тела солдат ВСУ остаются на территории противника
Herrera Carcedo/Anadolu/Reuters

Украина не может забирать тела своих военных, так как поле боя из раза в раз остается под контролем России. Об этом в интервью «Громадському радіо» рассказал командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко.

«Почему тела не уносят? Потому что фронт движется на нас. Тела остаются на территории противника. Как мы можем их эвакуировать?» — отметил он.

При этом Украина старается эвакуировать всех, кого может, подчеркнул военный.

19 декабря помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что Россия передала Украине тела тысячи погибших украинских военных в рамках стамбульских договоренностей. России передали 26 тел солдат.

Также в декабре министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщал, что Россия уже передала Украине 11 тысяч тел солдат ВСУ и получила 201 тело российского военного.

Ранее в Британии спрогнозировали проблемы для ВСУ в 2026 году.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27519577_rnd_5",
    "video_id": "record::cd5436b3-9723-4251-9e28-a719e246b0b5"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+