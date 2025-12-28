В Крым и из него задерживаются шесть поездов

В направлении Крыма задерживаются шесть поездов «Таврии»

Задерживаются шесть поездов «Таврия», направляющиеся в Крым и в обратном направлении. Об этом сообщил железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» в Telegram-канале.

Причины задержки не уточняются.

По информации на 10:00 мск, задерживаются поезда №018 Москва — Симферополь (время ожидания 3 часа), №068 Москва — Симферополь (2, 5 часа).

Из Крыма задерживаются четыре поезда: №028 Симферополь — Москва (3,5 часа), №182 Симферополь — Санкт-Петербург (2 часа), №008 Севастополь — Санкт-Петербург (2 часа) и №068 Симферополь –Москва (2 часа).

Время задержки в пути может измениться, добавил перевозчик.

До этого Северо-Кавказская железная дорога сообщила, что 20 поездов дальнего следования и 5 поездов пригородного сообщения задерживаются после схода локомотива грузового поезда в Ростовской области. ЧП произошло ночью на перегоне Кизитеринка – Проточный. Причины неизвестны.

Ранее под Пензой после схода локомотивов с рельсов мазут разлился на 750 кв. метрах.