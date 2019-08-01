Порошенко рассказал о написании Минских соглашений вместе с Меркель

Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что он был соавтором текста Минских соглашений. Об этом он рассказал «Украинской Правде».

По его словам, он и канцлер ФРГ Ангела Меркель работали над текстом соглашения вместе.

«Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель», — подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что все, что он делал на президентском посту было для того, чтобы Украина достигла успеха.

Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский пообещал полностью выполнить минские соглашения.