Трамп предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров

В пресс-службе президента России рассказали о том, что состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что переговоры прошли по инициативе американской стороны.

Уточняется, что американский лидер предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами.

Президент России выразил ему благодарность за внимание к этому вопросу и ответил, что при необходимости воспользуется предложением Трампа.

Путин также проинформировал своего американского коллегу о том, что ведутся действия по ликвидации возгорания, а также заявил, что такой ход со стороны Трампа может быть залогом восстановления полноформатных отношений между США и Россией.

Ранее сообщалось, что Foreign Policy назвал два шага США для восстановления отношений с Россией.