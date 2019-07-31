Трамп предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров
В пресс-службе президента России рассказали о том, что состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что переговоры прошли по инициативе американской стороны.
Уточняется, что американский лидер предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами.
Президент России выразил ему благодарность за внимание к этому вопросу и ответил, что при необходимости воспользуется предложением Трампа.
Путин также проинформировал своего американского коллегу о том, что ведутся действия по ликвидации возгорания, а также заявил, что такой ход со стороны Трампа может быть залогом восстановления полноформатных отношений между США и Россией.
Ранее сообщалось, что Foreign Policy назвал два шага США для восстановления отношений с Россией.