У Зеленского назвали способ возвращения Крыма

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич назвал способ возвращения в состав Украины полуострова Крым. Об этом сообщают украинские СМИ.

Он заявил, что киевским властям необходимо создать международную площадку для обсуждения данного вопроса.

Кориневич отметил, что в переговорах могут принять участие страны, которые гарантировали безопасность Украине, а именно Великобритания и США. Он также добавил, что к переговорам по данному вопросу могут подключиться Германия и Франция, поскольку они принимают участие в решении вопроса с Донбассом.

Представитель Зеленского в Крыму подчеркнул, что принимать участие в обсуждении вопроса присоединения Крыма может и Турция, однако сначала Украине необходимо выступить с такой инициативой.

Он уточнил, что в первое время существования переговорная площадка может обойтись и без участия России.

Кориневич также в качестве способа возвращения полуострова назвал санкционное давления на компании, помогающие строить Крымский мост.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 18 марта 2014 года. Украинская сторона выразила протест и несогласие с итогами референдума.