Новым премьер-министром Британии назначат Борис Джонсон

Борис Джонсон возглавил британскую Консервативную партию, об этом объявил ее правящий комитет, сообщает РИА «Новости».

Бывший мэр Лондона и экс-глава МИД страны сменит Терезу Мэй на посту премьер-министра уже в среду.

По имеющейся информации, в голосовании Джонсон набрал в два раза больше голосов, чем его соперник, нынешний глава МИД Джереми Хант.

Действующий премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила победителя с победой на своей странице в фейсбуке:

«Поздравляю Бориса Джонсона с избранием лидером консерваторов, теперь нам нужно работать вместе над тем, чтобы реализовать Brexit, который подойдет всей Великобритании», — написала она.

Ранее Джонсон назвал приоритеты на посту премьера Британии.