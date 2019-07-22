Стали известны причины задержания российских социологов в Ливии

Результаты социологических опросов, проведенных российскими специалистами, стали причиной их задержания нынешними властями в Триполи. Об этом заявил интернет-изданию «Взгляд» член ОП Александр Малькевич, комментируя захват своих коллег ливийскими полевыми командирами.

Он подчеркнул, что социологи въехали на территорию странны абсолютно законно.

«В общей сложности в ливийских тюрьмах находятся около 200 иностранцев, в том числе двое граждан России, – моряков, захваченных еще в 2016 году вместе с судном «Теметерон», и двое сотрудников нашего Фонда. Все четверо россиян содержатся в тюрьмах по надуманным, фальсифицированным обвинениям», – отметил директор Фонда защиты национальных ценностей, член Общественной палаты Александр Малькевич.

«По нашим данным, российские граждане подвергаются пыткам с целью выбить из них признание в ведении подрывной деятельности на территории Ливии», – заявил он.

«Инцидент с захватом сотрудников Фонда произошел еще в середине мая, и долго публично не обсуждался, потому что велись закрытые переговоры с использованием посредников», – пояснил глава Фонда, выступая в понедельник на пресс-конференции в Москве.

На конфиденциальности поначалу настояли захватившие россиян представители так называемого Агентства по борьбе с организованной преступностью, – «по факту никому не подчиняющиеся бандиты», рассказал Малькевич.