Лукашенко назвал Украину «общей бедой»

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает на содействие Евросоюза в стабилизации ситуации на украинской территории. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам политика, украинцы не заслужили происходящего в стране в настоящее время.

«У нас есть с вами общая проблема, можно сказать, беда — Украина», — сказал Лукашенко.

Он также назвал проблему Украины «нарывом, головной болью» ЕС, которые нужно как можно скорее устранить. Лукашенко подчеркнул, что Киеву нужна поддержка Европы.

Ранее сообщалось, что Лукашенко принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского принять участие в форуме регионов в Житомире.