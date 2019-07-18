В Венгрии призвали воспринимать Россию как данность

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Глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил, что нужно поддерживать диалог с российской стороной. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Будапешт должен участвовать в прагматичном диалоге с Москвой. Это взаимодействие должно быть основано на взаимном уважении и доверии.

«Мы центральноевропейская страна, так что мы должны воспринимать Россию как данность», — заявил Сийярто.

Он также сказал о наличии между странами «четкого графика» встреч на высшем уровне.

Ранее Сийярто назвал условия, на которых страна перестанет блокировать интеграцию Украины в НАТО. По его словам, это произойдет только в случае принятия поправок в законы об образовании и о языке.