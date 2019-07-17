Зеленский сделал признание о звонке Путину

Украинский президент Владимир Зеленский признался, что были люди, которые пугали его и настоятельно просили не звонить главе России Владимиру Путину. Об этом он сказал на YouTube-канале.

Зеленский рассказал, что некие «партнеры Украины» не хотели, чтобы он общался с Путиным, но он ослушался их. По его словам, разговор Украины с Путиным много значил для жителей, поэтому он сделал шаг навстречу российской стороне.

«Мы должны благодарить наших партнеров, но в то же время иметь свое мнение», — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что человеку нечего бояться, если правда на его стороне.

Ранее сообщалось, что Путин и Зеленский впервые пообщались тет-а-тет.

12 июля был первый контакт Зеленского и Путина со времен последних выборов на Украине.