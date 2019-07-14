На Украине оценили последствия блокады Крыма

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Попытки Украины организовать блокаду Донбасса и Крыма имеют для нее серьезные негативные последствия. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на депутата Верховной рады Евгения Мураева.

По его словам, таким образом Украина вызвала отторжение большого количества людей. Мураев пояснил, что они теперь не ассоциируют себя с ней.

Чиновник также отметил, что первым шагом к достижению мира и реинтеграции территорий будет снятие блокады. Это касается торговой, транспортной, экономической и социальной сфер жизнедеятельности.

При этом политик заявил, что эту задачу от президента Украины Владимира Зеленского он и его единомышленники будут требовать выполнить немедленно.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее стало известно, что в Раде прошел регистрацию законопроект о введении уголовной ответственности за непризнание Донбасса и Крыма частью территорий Украины.