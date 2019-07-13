Зеленский выразил суть разговора с Путиным в одной фразе

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Украинский президент Владимир Зеленский дал комментарий после первого телефонного разговора, который состоялся у него с российским коллегой Владимиром Путиным. Видеозапись его выступления размещена в телеграм-канале Skabeeva.

По словам украинского лидера, главным вопросом в разговоре было возвращение моряков Украины. Политик заявил, что готов к обмену заключенными и стремится, чтобы Россия «отдала нам всех наших». При этом он не увидел в разговоре с коллегой из Россия и подчеркнул, что у него от этого «корона с головы не спадет».

Ранее в Германии отреагировали на первый разговор Путина и Зеленского. ФРГ приветствует телефонный разговор и тот факт, что стороны говорили о продолжении переговоров в «нормандском формате». До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о деталях первого телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Он заявил, что беседа имела ознакомительный и прагматичный характер.