Рада отказалась отправить Климкина в отставку

Верховная рада снова отказалась отправить в отставку главу МИД Украины Павла Климкина. Об этом сообщает «112 Украина».

Как отмечается, за проект «Об увольнении Климкина П.А. с должности министра иностранных дел Украины» проголосовали 160 депутатов. Причем для принятия решения необходимо 226 голосов.

Уточняется, что это не в первый раз. До этого, 6 июня, парламентарии также отказались уволить главу МИДа.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский повторно попросил Раду заменить Климкина.