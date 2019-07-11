Тысячи человек вышли к зданию NewsOne в поддержку журналистов

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У здания украинского телеканала NewsOne проходит акция протеста в поддержку журналистов. Об этом сообщает «112 Украина».

Отмечается, что в акции принимают участие от трех до четырех тысяч человек.

Украинцы выступают в поддержку журналистов NewsOne после того, как генпрокуратура Украины обвинила канал в государственной измене за планы проведения телемоста между Россией и Украиной.

Кроме того, представители партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» также принимают участие в акции.

Участники митинга вышли с плакатами, на которых значатся такие лозунги, как «Жечь книги и каналы — это свобода?» и «Не дадим закрыть рот свободной прессе».

Ранее сообщалось, что националисты требуют наказать телеканал NewsOne за телемост с Россией.