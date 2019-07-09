Путин дал совет студентам

Российский президент Владимир Путин рассказал студентам страны, чем следует заниматься по ночам. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что об этом он сказал в Екатеринбурге на встрече со студентам Уральского федерального университета (УрФО), которые попросили провести «Ночь карьеры».

По мнению Путина, российская молодежь «как-то по-особенному» относится к ночам. Он подчеркнул, что такая идея ему понравилась.

Но глава страны отметил, что лучше бы студентам по ночам думать о демографии.

«По ночам там другие задачи должны стоять, в сфере демографии», — с улыбкой сказал Путин.

Ранее чиновница посоветовала школьницам рожать вместо учебы.