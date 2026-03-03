Почти 800 человек погибли в Иране из-за ударов США и Израиля

Красный Полумесяц: 787 человек погибли в Иране из-за ударов США и Израиля

Число погибших в Иране в результате ударов США и Израиля увеличилось почти до 800 человек. Об этом сообщил Иранский Красный Полумесяц, передает Al Jazeera.

«Число погибших в результате американо-израильских атак на территории Ирана возросло до 787 человек», — говорится в сообщении.

Накануне вице-президент и руководитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами заявил, что завод по обогащению урана в Натанзе, который считается одним из наиболее защищенных и стратегически значимых объектов Ирана, подвергся атаке Израиля дважды в течение одного дня.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Вашингтон объяснил это «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, в результате чего он был убит. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее беспилотник атаковал мост короля Фахда над Персидским заливом.