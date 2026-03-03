Лыжник Большунов сделал сенсационное признание

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов в интервью «Вестям» заявил, что получил предложение о смене спортивного гражданства для того, чтоюы выступить на Олимпийских играх 2026 года.

По его словам, он не секунды не сомневался в том, чтобы их отклонять.

«Было несколько предложений. Зачем мне их рассматривать? Олимпиада Олимпиадой, но есть вещи поважнее. Но я родился где? Это непередаваемо, особенно в такое время. Сейчас даже неохота об этом говорить и вспоминать», — заявил Большунов.

1 марта Большунов выиграл золотую медаль чемпионата России в коньковом спринте. Его результат составил 3 минуты 18,18 секунды. Серебряную награду завоевал Егор Митрошин (+0,10). Тройку сильнейших Иван Горбунов (+0,25).

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

