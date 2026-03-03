Умара Джабраилова похоронили в Чечне

Бизнесмена и бывшего сенатора Умара Джабраилова похоронили в родовом селе Новые Атаги в Чечне. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что тело Джабраилова доставили в Чечню из Москвы рано утром. Его вынесли из дома с соблюдением религиозных обрядов. Участники траурной процессии пешком направились на местное кладбище, где его отдали земле.

2 марта Джабраилова нашли без сознания в Москве. Бизнесмена госпитализировали как неизвестного в тяжелом состоянии, его опознали только подоспевшие охранники. По данным Telegram-канала Baza, раненного мужчину обнаружили в жилом комплексе «Vesper Tverskaya» (по другим данным — в гостинице), рядом с ним лежал пистолет. В больницу его доставили около трех часов ночи, реанимационные действия не помогли.

Умар Джабраилов родился в Грозном 28 июня 1958 года. В 1997 года он стал топ-менеджером группы компаний «Плаза», управлявшей торговыми центрами в России – «Охотным Рядом» и «Смоленским пассажем», а также жилым комплексом «Кунцево», гостиницей «Россия» и др. В 2004–2009 годах бизнесмен занимал кресло сенатора от Чеченской республики. В 2017 году он был задержан полицейскими после стрельбы из наградного пистолета в отеле Four Seasons в Москве, в 2020 его госпитализировали после неудачной попытки самоубийства.

Подробнее о жизни бизнесмена — в материале «Газеты.Ru».

Ранее дочь Умара Джабраилова заявила, что ее отец не покончил с собой.