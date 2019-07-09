В Госдуме посоветовали правительству применить санкции к Грузии

Госдума посоветовала правительству решить насколько целесообразно применять специальные экономические меры в отношении Грузии, после чего представить предложение главе государства Владимиру Путину. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что введение санкций основано на антироссийской пропаганде, причем дальнейшие действия грузинских радикалов могут сильно повлиять на деградацию российско-грузинских отношений.

Меры могут коснуться поставок вина и газированной воды, а также перевода денег в Грузию и туризма.

Отмечается, если санкции будут одобрены, то они будут носить временный характер.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал, какие убытки понесет Грузия из-за российского эмбарго.