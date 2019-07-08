В Кремли сочли «большим позором» брань в адрес Путина на грузинском ТВ
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на оскорбление Владимира Путина в эфире грузинского телеканала «Рустави 2», передает РИА «Новости».
По словам чиновника, российская сторона осуждает произошедшее и считает инцидент «абсолютно неприемлемым».
«Мы отмечаем, что, действительно, все руководство Грузии…решительно осудили эту выходку», — заявил Песков.
Он добавил, что такое поведение вызвано желанием осложнить отношения между странами и недостойно народа Грузии.
«И, конечно, это большой позор для грузин — то, что произошло», — заключил Песков.
Ранее экс-спикер парламента Грузии заявила, что извинений после оскорбления Путина недостаточно.