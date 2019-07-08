В Кремли сочли «большим позором» брань в адрес Путина на грузинском ТВ

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на оскорбление Владимира Путина в эфире грузинского телеканала «Рустави 2», передает РИА «Новости».

По словам чиновника, российская сторона осуждает произошедшее и считает инцидент «абсолютно неприемлемым».

«Мы отмечаем, что, действительно, все руководство Грузии…решительно осудили эту выходку», — заявил Песков.

Он добавил, что такое поведение вызвано желанием осложнить отношения между странами и недостойно народа Грузии.

«И, конечно, это большой позор для грузин — то, что произошло», — заключил Песков.

Ранее экс-спикер парламента Грузии заявила, что извинений после оскорбления Путина недостаточно.