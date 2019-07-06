Медведчук взывает к созданию Европы на Украине

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что главная задача страны — на Украине необходимо построить маленькую Европу. Об этом он написал в твиттере.

По словам Медведчука, Европа на Украине поможет защищать интересы граждан, поспособствует увеличению заработных плат, пенсий и социальных выплат.

«Это все — наша главная задача», — подчеркнул Медведчук.

По его словам, украинцы хотят жить в успешной стране, а для этого необходима Европа на Украине.

Ранее Медведчук призвал власти Украины заняться обменом пленных.