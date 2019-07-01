В Кремле не увидели необходимости во встрече Путина и Зеленского
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о перспективах встречи Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».
По словам чиновника, в международных отношениях нет ничего невозможного, а Путин настроен прагматически, в том числе и по отношению к украинской стороне.
«Но встреча ради встречи, наверное, никому не нужна. Нужна встреча ради результата», — заявил Песков.
Он добавил, что на повестке дня между странами в настоящее время остается слишком много вопросов, а полного понимания подходов украинских коллег к реализации минских договоренностей и установлению прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик пока нет.
Ранее сообщалось, что украинские военные ждут встречи Путина и Зеленского.