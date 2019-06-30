Пушков разрешил протестующим в ПАСЕ продолжать «играться»

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Сенатор Российской Федерации Алексей Пушков прокомментировал сообщения о новой антироссийской резолюции, которую готовят члены ПАСЕ. Об этом он написал в своем твиттере.

Пушков вспомнил, что в июне на сессии за нее проголосовали 62 человека.

Он также отметил обеспокоенность «антироссийской унии» по отношению к вопросу участия России в ПАСЕ.

«Пусть играются в проекты резолюций», — написал Пушков.

Сенатор подчеркнул, что реальная политика «делается не в Варшаве и Киеве».

Ранее в Польше сообщили, что семь стран готовят резолюцию против возвращения России в ПАСЕ.