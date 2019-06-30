Ким Чен Ын узнал о желании Трампа встретиться из твиттера
Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что узнал о намерении американского лидера Дональда Трампа встретиться на границе двух Корей из твиттера. Об этом сообщает CNN.
По его словам, многие посчитали, что они с президентом США согласовали встречу во время обмена письмами.
Однако, уточнил лидер Северной Кореи, он был крайне удивлен, когда в субботу, 29 июня, он увидел в твитере запись Трампа о желании приехать.
Ранее сообщалось, что Трамп ступил ногой на территорию КНДР.
Ким Чен Ын отметил, что прибытие Трампа показывает его стремление изменить будущее к лучшему.