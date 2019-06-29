Меркель после припадков рассказала о своем здоровье

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Канцлер Германии Ангела Меркель в кулуарах саммита G20 рассказала о состоянии своего здоровья после случившихся недавно приступов во время деловых мероприятий. Об этом сообщает Bild.

Политик уверила, что сейчас уже нет повода для беспокойства.

«Уверена, как это произошло, так и пройдет», — заявила Меркель.

Ранее Меркель стало плохо во время официальной берлинской встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

У канцлера затряслись руки. Отмечалось, что такая реакция могла быть вызвана сильной жарой в столице Германии.