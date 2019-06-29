Меркель после припадков рассказала о своем здоровье
Канцлер Германии Ангела Меркель в кулуарах саммита G20 рассказала о состоянии своего здоровья после случившихся недавно приступов во время деловых мероприятий. Об этом сообщает Bild.
Политик уверила, что сейчас уже нет повода для беспокойства.
«Уверена, как это произошло, так и пройдет», — заявила Меркель.
Ранее Меркель стало плохо во время официальной берлинской встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
У канцлера затряслись руки. Отмечалось, что такая реакция могла быть вызвана сильной жарой в столице Германии.