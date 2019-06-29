«Чтобы все запомнили»: Путин об отношении РФ к другим странам

<img src="//img.gazeta.ru/files3/23/12464023/RIAN_5932284.HR-pic905-895x505-31447.jpg">

Президент России Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам саммита G20 заявил, что Россия в отношении партнеров будет действовать зеркальным образом. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Как к нам относятся, так и мы будем ко всем относиться. Хочу, чтобы все это запомнили», — заявил Путин.

Он также добавил, что у Кремля нет агрессивных намерений ни к кому.

Так российский глава ответил на слова премьер-министра Британии Терезы Мэй о невозможности восстановления отношений с Россией, пока она не прекратит агрессивную политику.

Президент отметил необходимость восстановления между Москвой и Лондоном полноформатных отношений.

Ранее сообщалось, что Путин рассказал о встрече с премьером Британии Терезой Мэй.