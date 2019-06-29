«Чтобы все запомнили»: Путин об отношении РФ к другим странам
Президент России Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам саммита G20 заявил, что Россия в отношении партнеров будет действовать зеркальным образом. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Как к нам относятся, так и мы будем ко всем относиться. Хочу, чтобы все это запомнили», — заявил Путин.
Он также добавил, что у Кремля нет агрессивных намерений ни к кому.
Так российский глава ответил на слова премьер-министра Британии Терезы Мэй о невозможности восстановления отношений с Россией, пока она не прекратит агрессивную политику.
Президент отметил необходимость восстановления между Москвой и Лондоном полноформатных отношений.
Ранее сообщалось, что Путин рассказал о встрече с премьером Британии Терезой Мэй.