Меркель потерялась на встрече с Путиным

Канцлер ФРГ Ангела Меркель растерялась во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на G20 в Осаке.

На видео с их встречи видно, как Меркель сверяет с Путиным время по часам, а затем, растерявшись, не знает, куда идти.

Ранее СМИ усомнились в здоровье Меркель.