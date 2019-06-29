Глава МИД Испании объяснил, почему назвал Россию врагом

И.о. главы испанского МИДа Жозеп Боррель пояснил свои «недружественные» высказывания в адрес российской стороны, после которых посла страны вызвали в МИД России. Об этом сообщает Periodico.

По словам дипломата, он не говорил о том, что российская сторона является врагом Испании. Он пояснил, что имел в виду Европу.

«Я сказал, что Европа видит, как ее старый защитник — Соединенные Штаты - перестает защищать ее и как вновь появляется ее бывший соперник или враг, имея в виду СССР», — заявил Боррель.

Ранее МИД России вызвал посла Испании Фернандо Вальдеррама Пареху. Послу было указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией.