СМИ усомнились, что Меркель достаточно здорова для G20

<img src="//img.gazeta.ru/files3/469/12423469/upload-AP_19169421065440-pic905-895x505-98283.jpg">

Немецкого канцлера Ангелу Меркель затрясло дважды за последние несколько дней, сообщает WEB.DE. Многие люди беспокоятся о ее здоровье, а она ведет себя так, как будто ничего не произошло.

Отмечается, что на саммите G20, где в настоящий момент находится канцлер, при первой ее встрече с президентом США Дональдом Трампом сначала ничего нельзя было сказать. Он назвал Меркель «большим другом». Однако на их личной встрече он не улыбался, когда хвалил Меркель, а онf лишь коротко улыбнулась, когда они быстро обменялись рукопожатием. При этом для канцлера важно, чтобы они публично обсудили такие важные темы, как торговля, Иран и борьба с терроризмом в Западной Африке. Она надеется на более тесное сотрудничество с США, хотя в отношениях между политиками не осталось ни намека на сердечность.

Как пишет издание, впервые Меркель затрясло на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, что она тогда объяснила обезвоживанием. Однако во время следующего инцидента было не жарко. Журнал задается вопросjv, не слишком ли много взяла на себя политик. На саммите G20 у нее запланировано десять двухсторонних встреч с мировыми лидерами. Как говорится в материале, они вполне могут попытаться использовать слабость канцлера в своих интересах.