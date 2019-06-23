Трамп увидел в сбитом Ираном беспилотнике просьбу о переговорах
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что иранская сторона намекнула, что хочет провести с США переговоры, когда сбила беспилотник Соединенных Штатов. Об этом он сказал NBC.
Трамп подчеркнул, что Иран захотел переговоров и планирует договориться.
Он отметил, что американская сторона может предложить Ирану ядерную сделку.
«У них не должно быть ядерного оружия», — добавил Трамп.
Ранее сообщалось, что США захотели переговоров с Ираном без условий.
20 июня иранские военные сообщили о сбитом американском беспилотнике. По их словам, беспилотник США нарушил воздушную границу страны.