На Украине заранее знали о возвращении Крыма в состав РФ

Бывший дипломат из Украины Олег Волошин заявил, что Крымский полуостров рано или поздно все равно бы вернулся в состав российской стороны. Об этом он рассказал в эфире украинских СМИ.

По словам Волошина, Крым мог стать российским сразу после распада СССР, если бы к власти пришел действующий российский лидер Владимир Путин. Украина бы тогда стала независимой, но потеряла Крым.

По мнению экс-дипломата, украинская сторона смогла сохранить полуостров, благодаря «мудрости» властей и автономии.

«Скорее всего, одним из условий признания независимости было бы, что Севастополь остается в составе России, как Калининград остался», — отметил Волошин.

Ранее сообщалось, что Чехия призвала Украину «смириться» с присоединением Крыма к РФ.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.