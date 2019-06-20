Указ Зеленского о роспуске рады признан конституционным
Конституционный суд Украины назвал указ о роспуске Верховной рады президента Украины Владимира Зеленского соответствующим конституции. Об этом сообщает РИА «Новости».
Данное решение было принято во время закрытого заседания в четверг 20 июня.
Ранее сообщалось, что досрочные выборы в Верховную раду пройдут 21 июля.
Украинский лидер Владимир Зеленский назвал свое решение о роспуске рады правильным.
В мае Зеленский издал указ о роспуске Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.