Указ Зеленского о роспуске рады признан конституционным

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Конституционный суд Украины назвал указ о роспуске Верховной рады президента Украины Владимира Зеленского соответствующим конституции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Данное решение было принято во время закрытого заседания в четверг 20 июня.

Ранее сообщалось, что досрочные выборы в Верховную раду пройдут 21 июля.

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал свое решение о роспуске рады правильным.

В мае Зеленский издал указ о роспуске Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.