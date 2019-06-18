Антонов оценил ситуацию вокруг отношений РФ и США
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что регулярные контакты лидеров РФ и США необходимы для определения вектора отношений. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, встречи лидеров двух стран необходимы для укрепления международной безопасности.
Он также добавил, что Россия и США должны восстановить разрушенные «каналы общения».
Антонов подчеркнул, что совместная работа Москвы и Вашингтона по Сирии может стать «отправной точкой».
Ранее сообщалось, что в Кремле допустили возможность кибервойны США против России.