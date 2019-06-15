Почему Порошенко проиграл выборы, рассказал Яценюк
Бывший премьер Украины Арсений Яценюк назвал причину проигрыша на выборах бывшего президента страны Петра Порошенко, сообщает телеканал «112 Украина».
По его мнению, Порошенко проиграл выборы из-за того, что ему не стоило начинать «войну» с Яценюком в 2014 году.
Яценюк отметил, что Порошенко «сделал ошибку».
«Я сознательно шел на все вещи. Я знал, что это не просто будет минус рейтинга, а убьет рейтинг», — заявил Яценюк.
Ранее сенатор Алексей Пушков высмеял побег Яценюка из страны.