Пушков оценил угрозы Климкина в адрес СЕ

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Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал словам главы МИД Украины Павла Климкина об ответе Киева на возвращение России в ПАСЕ.

«Ответных мер в адрес Совета Европы со стороны Украины, которыми угрожает Климкин, не будет», — написал Пушков.

По его словам, угрозы Киева в адрес СЕ являются «сотрясением воздуха».

Он также добавил, что Украина полностью зависит от стран Европы.

Ранее Климкин пообещал, что Украина ответит на возвращение России в ПАСЕ.