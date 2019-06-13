Пушков оценил угрозы Климкина в адрес СЕ
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал словам главы МИД Украины Павла Климкина об ответе Киева на возвращение России в ПАСЕ.
«Ответных мер в адрес Совета Европы со стороны Украины, которыми угрожает Климкин, не будет», — написал Пушков.
По его словам, угрозы Киева в адрес СЕ являются «сотрясением воздуха».
Он также добавил, что Украина полностью зависит от стран Европы.
Ранее Климкин пообещал, что Украина ответит на возвращение России в ПАСЕ.