«Малыш Трамп» взлетит над Вашингтоном

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Американские антивоенные активисты хотят запустить «малыша Трампа» над Вашингтоном в День независимости. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, речь идет об огромном надувной фигуре, которая изображает президента США Дональда Трампа в виде ребенка.

Как отмечается, «малыш Трамп» одет в подгузник и держит в руке мобильный телефон.

При этом в настоящее время акция активистов пока не согласована.

Ранее сообщалось, что огромный шар «малыш Трампа» взлетел в Великобритании.