«Малыш Трамп» взлетит над Вашингтоном
Американские антивоенные активисты хотят запустить «малыша Трампа» над Вашингтоном в День независимости. Об этом сообщает The Washington Post.
По данным издания, речь идет об огромном надувной фигуре, которая изображает президента США Дональда Трампа в виде ребенка.
Как отмечается, «малыш Трамп» одет в подгузник и держит в руке мобильный телефон.
При этом в настоящее время акция активистов пока не согласована.
Ранее сообщалось, что огромный шар «малыш Трампа» взлетел в Великобритании.