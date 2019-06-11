Кремль назвал идею встречи Путина и Трампа «висящей в воздухе»

Представители Кремля рассказали о возможности встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на саммите G20 в японском городе Осака. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на помощника главы государства Юрия Ушакова.

«Что касается встречи с американцами, я что могу сказать, «висит в воздухе» эта идея о возможности встречи Путина и Трампа в Осаке в рамках «двадцатки», но обозначив эту идею, американская сторона пока ее не конкретизировала», — добавил Ушаков.

Он также отметил, что в Кремль поступило большое количество заявок на встречу с Путиным в рамках саммита «Большой двадцатки». Имена представителей, которые намерены провести переговоры с российским президентом, помощник главы государства не огласил, заявив, что план поездки Путина в Осаку еще не полностью сформирован.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пообещал ввести новые пошлины, если председатель КНР Си Цзиньпин не придет на встречу лидеров G20.