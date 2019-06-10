Зеленский намерен уволить 13 губернаторов, узнали СМИ

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Украинский лидер Владимир Зеленский намерен уволить 13 губернаторов областных государственных администраций. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на источник.

По словам источника, увольнение губернаторов состоится в ближайшее время.

Он также добавил, что кандидатуры новых председателей пока только обсуждают.

Другие детали источник не сообщил.

Ранее сообщалось, что 13 губернаторов решили уволить на Украине. Причем шесть из 13 губернаторов сами подали прошение об отставке.