Тимошенко предложила Зеленскому и Вакарчуку объединиться на выборах в Раду

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Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко предложила всем демократическим политсилам объединиться. Об этом сообщает ТАСС.

Среди таких сил она назвала партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», а также партию «Голос», которая принадлежит лидеру группы «Океан Эльзы» Святославу Вакарчуку.

По ее словам, это необходимо сделать, что предотвратить прихода в Раду старой власти.

«Мы должны стать плечом к плечу...и показать высокий класс работы», — подчеркнула Тимошенко.

Она также добавила, что может предложить коалиции программу «Новый курс» и конкретный план на 100 дней, который, по ее мнению, позволит вывести страну из кризиса.

Ранее сообщалось, что оппозиционеры на Украине объединятся.