Додон назвал способ мирной передачи власти в Молдавии

Глава Молдавии Игорь Додон сказал, что для мирной передачи власти в стране необходим международный посредник. Об этом Додон написал на своей странице в фейсбуке.

По словам Додона, единственное решение в этой ситуации — обратиться к международному сообществу с призывом стать посредниками в процессе мирной передачи власти.

«Процесс запущен и нет никакого пути к тому, чтобы мы должны были идти до конца, мы не сможем вернуться», — добавил Додон.

Ранее сообщалось, что КС Молдавии отнял полномочия президента у Додона.

Конституционный суд страны 7 июня обязал главу Молдавии Игоря Додона распустить парламент из-за того, что он не смог в трехмесячный срок сформировать новое правительство. Однако президент отказался подписать соответствующий указ.