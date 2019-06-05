Матвиенко отреагировала на стратегию Зеленского по Крыму
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия ни с кем не планирует обсуждать вопрос статуса Крыма. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, тема статуса Крыма закрыта.
Она также добавила, что власти Украины рассуждают о полуострове как о территории, а для российской стороны Крым — «это люди».
Ранее в Госдуме прокомментировали стратегию президента Украины Владимира Зеленского по «возвращению» Крыма.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.