Зеленский назвал приоритет внешней политики Украины

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Украинский лидер Владимир Зеленский назвал главный приоритет во внешней политике своей страны. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, свое заявление глава государства сделал после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

По его словам, Украина продолжит свой курс на полноценное членство в ЕС и НАТО.

«Это приоритет нашей внешней политики», — подчеркнул Зеленский.

Ранее штаб Зеленского, заявил, что новая администрация страны будет продолжать курс экс-президента Петра Порошенко на вступление в НАТО и ЕС.