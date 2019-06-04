Зеленский назвал приоритет внешней политики Украины
Украинский лидер Владимир Зеленский назвал главный приоритет во внешней политике своей страны. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, свое заявление глава государства сделал после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
По его словам, Украина продолжит свой курс на полноценное членство в ЕС и НАТО.
«Это приоритет нашей внешней политики», — подчеркнул Зеленский.
Ранее штаб Зеленского, заявил, что новая администрация страны будет продолжать курс экс-президента Петра Порошенко на вступление в НАТО и ЕС.