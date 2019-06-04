Мэй поблагодарила Трампа за высылку дипломатов РФ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/865/12393865/RTX6XUTM-pic905-895x505-30758.jpg">

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поблагодарила президента США Дональда Трампа за высылку российских дипломатов из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Об этом сообщает The Guardian.

По словам Мэй, Британия и США были партнерами в течении последних 75 лет.

Она также добавила, что в течении последних двух лет поддерживала эти дружеские отношения вместе с Трампом.

Мэй подчеркнула, что Лондон и Вашингтон работают вместе над расследования дела об отравлении с Солсбери.

Ранее сообщалось, что МИД России призвал Британию отчитаться по делу Скрипалей.