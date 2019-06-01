Украина требует давить на Россию по решению трибунала ООН по морякам

Министерство иностранных дел Украины обратилось к странам-партнерам с требованием давить на Россию для выполнения решения Международного трибунала ООН по морскому праву об освобождении украинских моряков.

Об этом в своем твиттере написал глава МИД Украины Павел Климкин.

«Отправили обращение ко всем министрам иностранных дел из стран наших друзей и партнеров с просьбой и требованием давить на РФ для выполнения решения Международного трибунала в Гамбурге», — написал Климкин.

По его мнению, другие страны «должны сделать все возможное».

Ранее Климкин заявил, что решение трибунала ООН якобы сломало логику России.

25 ноября 2018 года три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.